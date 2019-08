Abivahendi ostmine või üürimine - mis on soodsam ja mõistlikum?

Abivahendikeskuse Invaru klienditeenindusjuhi Kadri Tiido sõnul tuleb abivajajate ja nende lähedastega üsna tihti arutada, millal on mõttekas abivahend üürida ja millal see välja osta. Näiteks praegusel suveperioodil meelitavad ilusad ilmad õue liikuma ja seetõttu tuntakse huvi ajutiste abivahendite vastu. Nende väljaostmise asemel tasuks pigem üürimise kasuks otsustada.

«Kui abivahendit vajatakse esimest korda, tekibki tihti segadus ja küsimus, mida teha. Eestlastele meeldib üldiselt millegipärast pigem see, kui asjad on nende omad - seda ka abivahendite puhul,» räägib Tiido. «Abivahendite puhul peame aga jälgima natuke teisi aspekte - tervisliku seisundi muutumist paremuse või halvemuse poole, laste puhul nende kasvamist ning ajaperioodi, mille vältel on abivahendit vaja. Samuti seab omad raamid riigipoolne soodustus abivahendite soetamiseks.»

Järgnevalt selgitab Tiido lähemalt, millal oleks mõistlik abivahend osta ja millal pigem üürida.

Millal üürida?

Abivahendi üürimine on mõistlik esiteks siis, kui tegemist on ajutise traumaga, millest taastumiseks on vaja liikumisel abi. Näiteks jalatraumade korral, kui on vaja kasutada karke, tugiraami või ka ratastooli, on üürimine kindlasti mõistlikum. Nii on kulu abivahendile madalam ja lisaks ei jää abivahend pärast kasutamist koju seisma.

Näiteks jalatraumade korral võetakse tavaliselt umbes kaheks nädalaks kasutusele kargud, mille üüri hind selleks perioodiks jääb alla nelja euro. Kui aga traumajärgselt on vaja kasutada näiteks kuu aja jooksul ratastooli, siis selle keskmine üürihind üheks päevaks tuleb kokku üle ühe euro.

Üüri kasuks tasub otsustada ka muutuva tervisliku seisundi puhul, mis ei ole seotud traumaga - näiteks eaka abistamisel, kelle vajadus abivahendi järgi võib tervise tõttu muutuda. Samuti annab üürimine eelise eakatele, kes ei tunne end uue abivahendi kasutamisel alguses kindlana, sest üüritud abivahendi saab lihtsasti sobivama vastu välja vahetada või tagastada. Eakate eeliseks on võimalus üürida abivahendeid riigipoolse soodustusega - nii peab eakas tasuma ratastooli üürides ühes kuus pisut üle kolme euro ja neljarattalise tugiraami puhul üle viie euro.

Abivahendite üürimine on mõistlik ka olukorras, kus lähedase tervislik seisund on muutunud ja vajab voodirežiimi. Sellisel juhul saab muuta abivajaja kodused tingimused mugavamaks nii üüritud hooldusvoodi kui ka potitooli abil. Täisfunktsionaalsusega elektrilise hooldusvoodi ühe kuu üürihind koos riikliku soodustusega on näiteks üle nelja euro. Sealjuures tagatakse nii voodi kui ka potitooli eelnev põhjalik hooldus ja desinfitseerimine, nagu ka teiste üüri-abivahendite puhul.

Samas eelistavad abivahendi üürimist ka paljud puudega laste vanemad, eriti just seetõttu, et lapsed kasvavad kiiresti ja nende igapäevased abivahendid on vaja jooksvalt suuremate vastu välja vahetada.