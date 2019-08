Selgitati välja, milline dieet vähendab südamehaiguste riski

Neil, kes sõid enim taimset toitu, oli 16 protsenti väiksem tõenäosus südamehaiguste tekkeks. Neil oli ka 25 protsenti väiksem tõenäosus suremiseks ja 32 protsenti madalam risk südamehaigusesse suremiseks. Uuringu autorid ütlevad, et kuigi loomsest toidust ei pea täielikult loobuma, siis viitavad nende tulemused, et taimse toidu osakaalu suurendamine vähendab südamehaiguste tõenäosust. Selleks tuleks süüa rohkem juurvilju, pähkleid, täisteratooteid, puuvilju läätsi ja vähem loomset.

AHA esindaja doktor Mariell Jessup ütleb, et AHA soovitab suures osas taimse toidu söömist, milles on piisavalt toitaineid ja vähe lisatud suhkruid, soola, küllastunud rasvu ja transrasvu. Näiteks friikartulid või lillkapsa pitsa on taimsed, kuid nende toitaineväärtus on madal ning neis on palju soola. Hea valik on süüa töötlemata toite nagu värsked puuviljad, juurviljad ja teraviljad.