Puugihammustuse ABC: millal peab pöörduma arsti poole?

Puugid on hästi väikesed putukad, keda sageli kohe ei märkagi. Kui tegemist on niiöelda mürgise puugiga, kandub haigus inimkehasse puugi süljega, mida ta hammustusel naha sisse pritsib. «Puuke tuleb otsida keha kõige soojematest kohtadest - kehavoltide vahelt ja vastupidi, kõige lihtsamini ligipääsetavatest kohtadest. Puukide meeliskohtadeks on juuksed, kõrvatagused, kael, kaenlaalused, naba, kubemepiirkond ning reied ja sääred. Harvemini võib neid leida seljalt, kätelt või näo pealt,» räägib Saadi.

Ohumärk - punane laik

«Kahel juhul kolmest ilmub hammutuskohale mõne päeva, harvematel juhtudel lausa kuni paari kuu pärast, suurenev punakas-lillakas laik, mis võib kasvada lausa nii suureks, et selle diameeter võib olla kuni 16 sentimeetrit. Laigu suurus oleneb paljuski konkreetse inimese immuunsüsteemist, hammustuse täpsest asukohast ja haiguse kestusest,» selgitab perearst. «Mida suurem laik, seda lihtsam on seda märgata - selle keskel on tavaliselt väike punane täpp, mida ümbritseb pisut heledam ala, millel on ümara või ovaalse kujuga punane serv.» Arst lisab, et hammustuse koht ei pruugi valutada ega sügeleda, kuna puugi sülg sisaldab tuimestavat ning verd vedeldavat ainet.

Kuidas annab endast märku puukborrelioos?

«Borrelioosi sümptomiteks võivad olla üldised sümptomid nagu nõrkus, lihasvalu, liighigistamine, palavik kui ka spetsiifilisemad nähud. Viimasel juhul on borreeliate mürk jõudnud juba närvikoeni, liigestesse või lihastesse - see toob endaga tugeva peavalu, nägemishäired, jäsemete krambid, tasakaaluhäired, topeltnägemise ja tundlikkushäired jäsemetes. Võivad tekkida ka liigeskaebused - valu, liigeste turse,» räägib Saadi.

Millised on entsefaliidi sümptomid?

Teiseks ohtlikuks haiguseks, mille tekitajaid võivad puugid inimesele üle kanda, on puukentsefaliit, ehk ajupõletik, mille puhul nahal muutusi ei teki - esikohal on siin närvisüsteemi kahjustuse nähud nagu tugev peavalu, kangus kaelas, valguskartus, nägemis-, kuulmis- või kõnehäired, tasakaaluhäired, topeltnägemine, tundlikkushäired ja isegi kehaosade halvatus.

Kuidas puugihaigusi diagnoositakse?

«Puukborrelioosi ja puukentsefaliidi diagnoosimiseks kasutatakse vereproovi või seljaajuvedelikku, kuid samas, kui inimene oskab arstile ise rääkida, et teda hammustas puuk ja läbivaatuse käigus arst avastab borrelioosi jaoks tüüpilise punase laigu ehk migreeruva erüteemi, siis on võimalik borrelioosi diagnoosida ja ravida ilma lisaanalüüsideta. Puukentsefaliidi kahtluse korral on aga vereproov ja muud lisauuringud diagnoosi panemiseks kohustuslikud.»

Kelle poole pöörduda?

Borrelioosi diagnoosib ja ravib tavaliselt perearst, kes võib vajadusel patsiendidiagnoosi kinnitamiseks infektsioonhaiguste arsti vastuvõtule suunata. «Seda tehakse eelkõige juhul, kui esinevad ebatüüpilised sümptomid või puudub «migreeruv erüteem» ning ka siis, kui tekib vajadus raviskeemi korrigeerimiseks. Tavaliselt ravitakse borrelioos antibiootikumidega välja. Aga puukentsefaliiti ravitakse ainult statsioonaaris, sest tegemist on eluohtliku haigusega,» ütleb perearst.

Kuidas puugihaigusi vältida?

Puugihammustuse ennetamiseks tuleb kanda õigeid riideid. Selleks, et puuki õigeaegselt märgata, peavad riided ühtlaselt heledat tooni olema. Püksid tuleks sokkidesse ja kingadesse tõmmata, ülakeha riided peavad olema krae ja varrukatega. Särki tuleb pükstesse panna. Kasutama peaks ka puugitõrjevahendeid.

Kuidas puuki eemaldada?

Puugi eemaldamiseks ei pea kohe EMOsse minema, sest seda võib julgelt teha ka kodustes tingimustes. «Apteekides on saadaval spetsiaalne abivahend puugi eemaldamiseks nahalt. Lisaks tuleb meeles pidada, et hammustuskohta peab desinfitseerima nagu iga teist haava,» lisab Saadi.

Mida teha pärast puugi eemaldamist?

Pärast puugi eemaldamist oleks mõistlik pereõe või -arstiga nõu pidada. «Esimestel päevadel tuleb jälgida oma enesetunnet ning vaadata, kas hammustuse kohale tekib laik või kas esineb muutusi enesetundes. Tavaliselt juhtub see paari-kolme nädala jooksul pärast hammustust. Ka analüüse ei tehta varem kui kolm nädalat peale puugi hammustust, kuna organism ei jõua borreeliate vastu lühema perioodi jooksul piisavalt antikehi toota.»

Esimese konsultatsiooni võib pereõe või perearstiga teha ka mugavalt läbi Minudoc.ee platvormi, video vahendusel. «Pärast esmase info saamist saab otsustada, kas on vaja teha lisauuringuid ning kas patsient vajab ravi, sest iga puuk ei ole borrelioosi või entsefaliidi kandja - seega ei pruugi hammustus haigust põhjustada.»