Levinuima suguhaiguse vaktsiin läbis esimesed turvatestid

Tegu on esimese omataolise vaktsiiniga, mis on inimkatseteni jõudnud. Ekspertide sõnul võib immuniseerimine olla võimalus ühe levinuima suguhaiguse kontrolli all hoidmiseks, vahendab BBC.

Laceti nakkushaiguste ajakirja sõnul on vaja veel katseid, et selgitada välja õiged doosid ja vaktsiini efektiivsus. Edasised uuringud võtavad aega aastaid, mistõttu on kondoomi kasutamine vahekorra ajal endiselt parim viis klamüüdia vältimiseks.

Mida kujutab endast klamüüdia?

Klamüüdia on bakteriaalne infektsioon, mis kandub edasi kaitsmata vahekorraga. Klamüüdiabakter peitub spermas ja vaginaalses vedelikus. Tihti ei ole nakatunud inimesel mingisuguseid sümptomeid ning haigus kulgeb pikalt varjatult. Kui nakkust ei ravita antibiootikumidega, võib see tekitada tõsiseid tüsistusi ja mõjutada viljakust. Alla 25-aastastel seksuaalselt aktiivsetel inimestel soovitatakse klamüüdiat testida igal aastal.

Kuigi haigust on võimalik antibiootikumidega ravida, võivad inimesed sellesse uuesti nakatuda. Vaktsiin pakuks seega pikaajalist kaitset.

Vaktsiin jõuab turule aastate pärast