Hambaravi eelarvest on kõige rohkem kulunud laste hambahaiguste ennetamisele ja ravile

Vähem käisid hambaarsti juures ka 15–17-aastased noored, kuid järsku hambaarsti külastatavuse tõusu on märgata 18-aastaste hulgas. Friedemanni sõnul on selle taga soov enne 19-aastaseks saamist oma hambad tasuta korda teha. «Laste õigete hügieeniharjumuste ja ennetavate kontrollide abil on võimalik vältida olukordi, kus täiskasvanueas kulub hambaravile oluline osa säästudest. Selleks on haigekassa lepingupartnerite juures kuni 19-aastastele lastele ja noortele hambaravi tasuta ning osaliselt on hüvitatav ka ortodontia,» selgitab Friedemann. Ta lisab, et alati tuleks üle kontrollida, kas valitud hambaarstil on leping haigekassaga. Hetkel on lepingu sõlminud 334 hambaravikliinikut üle Eesti.