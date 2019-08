40 surnut: Bangladeshis on ajaloo halvim dengue palaviku puhang

Dengue palaviku viirus levib sääskedega. Sellega tekivad gripisarnased sümptomid, kuid hemorraagiliseks palavikuks arenedes võib see olla surmav. Tavaliselt esineb seda Lõuna-Aasias mussooniperioodil juuni ja septembri vahel, kuid sel aastal on haigus omandanud epideemia mõõtmed.

Jaanuarist on dengue palavikuga haiglasse sattunud enam kui 44 000 inimest. Ainuüksi sel esmaspäeval oli neid 2100. Kinnitust on leidnud 40 surmajuhtumit.

Nädalapikkune moslemite Eid-al-Adha püha tähendab tuhandete inimeste liikumist Bangladeshi linnadest maal asuvatesse perekodudesse. See tekitab muret, et haigus võib veelgi levida. Riigi terviseminister ütles aga Dhaka riikliku haigla dengue palatit avades, et puhang on järk-järgult vähenemas. Riigi tervisetöötajate vabad päevad on praegu tühistatud, et kriisile reageerida. Ühe tervisetöötaja sõnul muutub töökoormusega toimetulek üha raskemaks.