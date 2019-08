Levinud harjumus tõstab mitu korda insuldiriski

Eksperdid hoiatavad, et kunstlike magusainetega rikastatud joogid võivad suurendada infarkti, insuldi ja dementsuse riski, vahendab The Sun .

Tänavu avaldatud teadustöödest on tulnud ilmsiks, et kahe karastusjoogi tarbimine päevas tõstab insuldiriski veerandi võrra ja südamehaiguste oma suisa kolmandiku jagu.

Teadusajakirjas Stroke avaldatud analüüsitulemused põhinesid naisi kaasanud suurel uuringul, mille tulemusel selgus, et rasvunud ja dieetjooke kulistavate insuldirisk on kahekordne. Märgiti aga, et uuringutulemused ei tähenda, et dieetjookide tarbimine põhjustab otseselt insulti.