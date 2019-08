Uuring: saastunud õhu sissehingamine võrdub tervisele paki sigarettidega päevas

Osoon ärritab ja tekitab põletikku kopsude sisepinnas, kui gaasi sisse hingame. See võib panna hingeldama, tekitada astmahooge ja teha meid vastuvõtlikumaks põletikkudele. Maapinnal olev osoon on see osa sudust, mida me silmaga ei näe. Aine on värvitu ning pärineb fotokeemilisest reaktsioonist päikesevalguse ja fossiilkütustest tulevate saasteainete vahel.