Kolm pakki suitsu tapab: testi, kui tugevas nikotiinisõltuvuses oled

Nikotiin on alkaloid, mida looduses leidub vaid tubakataimes. Nikotiini toime kesknärvisüsteemile on kahesugune: väikesed annused ergutavad, suurem kogus avaldab uimastavat ja pärssivat toimet, kirjutab Kliinik.ee. Kui manustada korraga 60 mg nikotiini, mis sisaldub umbes kolmes sigaretipakis, põhjustaks see täiskasvanud inimesel hingamishalvatuse ja surma. Et selline hulk nikotiini satub kehasse vaid järk-järgult väikestes kogustes, mida organism hakkab samas lagundama ja väljutama, siis nikotiin suitsetajat kohe ei tapa.