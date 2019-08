Kinnitati seos lapseeas gluteeni tarbimise ja tsöliaakia vahel

Uuringu autori Lundi ülikooli professori Daniel Agardhi sõnul oli näha selget seost tarbitud gluteeni koguse ja tsöliaakia või selle eelse seisundi tekkimise vahel. See kinnitas ka 2016. aastal Rootsi laste peal tehtud pilootuuringus, vahendab Medicalxpress .

Mainekas teadusajakirjas JAMA avaldatud vaatlusuuring ei kinnita otsest seost, kuid on siiani kõige põhjalikum omataoline. Kokkuvõttes uuriti 6600 kõrge tsöliaakiariskiga last Rootsis, Soomes, Saksamaal ja USAs. Lapsi jälgiti sünnist kuni viieaastaseks saamiseni.

Teadustöö näitas, et kõige suurem risk tsöliaakia tekkimiseks on 2-3-aastastel lastel, kellel on juba eelnev soodumus. Haiguse tekkimist soodustas ka väikeste gluteenikoguste, näiteks kahe grammi päevas, tarbimine. Selline kogus võrdub ühe viilu saiaga.