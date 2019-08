Homme toimub Viljandis erivajadustega inimeste laulupidu

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on laulupidu mõeldud kõigile: «Erivajadusega inimesed on osa meie rahvast ja nad soovivad olla osa kogukonnast. Võimalus esineda Viljandi laululaval suurele publikule ning jõuda veebiülekande kaudu vaatajateni üle Eesti annab erivajadusega inimestele võimaluse kogeda tõelist laulu- ja tantsupeo tunnet. See pidu ühendab ja lähendab. Iga erivajadusega inimene saab end tunda võrdväärse kogukonna liikmena ning osaleda kultuuri loomises.»