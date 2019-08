Mees läks põlvevigastusega haiglasse ning sai teada, et tema peenis luustub

Ülevaatuse käigus ütles mees, et ka tema peenises on valu. Tema vaagnapiirkonnast tehti röntgenpilt, kust selgus, et mehe peenis oli mõnda aega luustunud. Arstid kirjeldasid seda «laiaulatusliku katutaolise lupjumisena». Kahtlustati peenise luustumist sugutis. Kahjuks ei leitud mehe haigusele põhjust. Patsient otsustas pärast haigusest informeerimist hoolimata meditsiinilistest nõuannetest lahkuda.

Tegu on äärmiselt haruldase haigusega ning selle kohta on avalikustatud vähem kui 40 juhtumit. See juhtub kui kaltsiumisoolad kogunevad peenise pehmesse koesse. 2017. aastal avalikustati juhtum (hoiatus: pildid võivad olla häirivad), kus 43-aastase mehe suguti kude oli 80 protsendi ulatuses luustunud. Tavalisim põhjus on Peyronie haigus, mis on elu jooksul kujunev peenise deformatsioon, kus võib esineda valu erektsiooni ja/või lõtvuse ajal. Peyronie mõjutab Ameerika Ühendriikides arvatavasti 0,5-13 protsenti meestest, kuigi paljud ei ole sellest haigusest teadlikud.