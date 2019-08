Teadlased tegid kindlaks, kuidas edukalt ennetada Alzheimeri tõbe

Uuringud on viidanud, et keskeas põetav kõrgvererõhutõbi toob kaasa suurema kognitiivse tagasilanguse ja dementsuse kujunemise riski, kirjutab Medical News Today .

JAMA teadusajakirjas äsja ilmunud artiklis on uuritud seost kõrgvererõhutõve ja aju valgeaine kahjustuste vahel, mis sillutavad teed dementsusele. Tähelepanu suunati just valgeainele, kuna erinevalt hallainest areneb see ka täiskasvanueas, ning saab oma valge värvuse müeliinikihi tõttu. Müeliin on närvirakkude jätkeid kattev aine, mis aitab närviimpulsil kiiresti ühelt rakult teisele kanduda ja on toimiva närvisüsteemi alus. Selle kihi õhenemine või hävinemine toob kaasa neuroloogilisi probleeme, sealhulgas Alzheimeri või teised dementsuse vormid.