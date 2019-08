Kehvveresus võib põhjustada vanuse tõustes tõsise haiguse

Umbes kümme protsenti üle 65-aastastest eurooplastest kannatavad aneemia käes ning Aafrikas ja Kagu-Aasias tõuseb verevaeguse osakaal kuni 45 protsendini. Hollandis Rotterdamis asuva Erasmuse meditsiinikeskuse uurijad leidis, et kehvveresus on seotud dementsuse tekkeriskiga, vahendab Health24 .

Teadlased jälgisid osalejate tervist keskmiselt 12 aasta jooksul ning selle ajaga tekkis 1520 dementsus, seal hulgas 1194 diagnoositi Alzheimeri tõbi. Uurijad näitasid, et aneemiaga inimestel tekkis Alzheimeri tõbi 41 protsenti sagedamini ning 34 protsenti tõenäolisemalt haigestusid nad ka igat muud tüüpi dementsusesse, kui need, kel aneemiat ei leitud.

Kuidas hemoglobiini tase dementsuse tekkimist mõjutada võiks on siiani arusaamatu. Teadlased tahavad veel uurida, kas hemoglobiini tase mängib dementsuse tekkimises otsest rolli või seda põhjustavad varjatud probleemid veresoonkonnas või ainevahetuses. Samuti arvati, et paljude osalejate puhul põhjustas madalat hemoglobiini taset suitsetamine. Uuringu tegijad rõhutavad, et arstid ei tohiks kerget aneemiat lihtsalt ealiseks iseärasuseks pidada, sest pika aja peale seondub see selgelt ajufunktsiooni toimimisega.