Suur üllatus: naise neerukivid osutusid sündima hakkavateks kolmikuteks

Naine ei teadnud, et on rase.

Dannette ja Austin Giltz ei plaaninud pärast kahte last enam perelisa. «Mul hakkasid valud. Arvasin, et need on neerukivid, sest olen olnud nendega hädas ka enne,» ütleb Dannette. Naine kiirustas haiglasse, kus tema üllatuseks öeldi, et alanud on hoopis tuhud ja oodata võib kaksikuid.