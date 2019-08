Uus-Meremaal on abort kriminaalkuritegu isegi vägistamise korral

Uus-Meremaad peetakse progressiivseks paigaks, kus naistele anti hääleõigus juba 1893. aastal. Praegune riigijuht Jacinda Ardern on kolmas naissoost peaminister Uus-Meremaa ajaloos.

Abort on Uus-Meremaal aga endiselt kuritegu. Enne 20. rasedusnädalat tohib seal aborti teha vaid tingimusel, kui rasedus ohustab tõsiselt ema elu või vaimset tervist. Vägistamist või noorust ei loeta piisavaks aluseks abordi lubamiseks.

Veronica, kes on praegu 30-aastane, oli hirmunud – tal võttis tervelt kuu, et saada luba abordiks. Kümnendal rasedusnädalal võitles ta ränga iiveldusega, nii et ei saanud käia ülikoolis. Sestap lõpetas ta õpetajaõpingud pool aastat hiljem, ja omakorda seetõttu ei leidnud keset kooliaastat tööd. Lõpuks läks ta välismaale.