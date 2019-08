Neiu ärkas üles kange kaelaga ja mõned tunnid hiljem oli halvatud

«Mul oli raske hingata ja äkki tundsin käes valusid. Helistasin arstile ja telefonile vastanud sekretär ütles, et läheksin kohe haiglasse. Hakkasin paanitsema.» Parameedikud saabusid ja tegid neiule elektrokardiogramm (EKG), mis oli korras. Helen tundis aga, et midagi on siiski väga viltu ja nõudis, et ta viidaks haiglasse.