Lugeja küsib: millised nõuded tuleb täita õpilastele puutööd õpetades?

Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: «Tehnoloogiaklassis kasutatavad tööpingid on osa kooliruumide sisustusest ja nende kasutamisel tuleb muuhulgas lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest Tervisekaitsenõuded koolidele. Nimetatud määruses on nii nõuded kooli maa-alale, hoonetele, ruumidele ja ruumide sisustusele kui ka sisekliimale ja korrashoiule.

Tööpinkide kasutamise kohta peavad tehnoloogiaruumis olema masinate ja seadmete ohutu kasutamise juhendid ja teave ohtude ning ohutute töövõtete kohta. Tavaliselt on tööpingiga kaasas eestikeelne kasutusjuhend, mille alusel on hea koostada ka õpilastele mõeldud juhend. Lisaks sellele peavad olema vajalikud kaitseseadmed ja –ekraanid, mille olemasolu ja kasutamise kohta saab samuti teavet kasutusjuhendist. Kui kaitsed on reguleeritavad, tuleb enne tööpingi kasutamist kontrollida, kas kaitseseadme ja –ekraani asend on õpilasele sobiv.

Määruses on ka nõue, et tehnoloogiaruumis peavad olema õpilastele tööks vajalikud isikukaitsevahendid. Nende valikul peab teadma, milliste ohtude eest on vaja kaitset ja millised on vahendite kaitseomadused. Õpetaja peab jälgima, et õpilased neid vahendeid vajadusel alati kasutaksid.»