Ida-Viru Keskhaigla sõlmis mahuka ehituslepingu

Ahtme Tervisemaja ehk esmatasandi tervisekeskus valmib 1963. aastal rajatud haigla G-korpuse juurdeehitusena, millega lisandub üle 2200 ruutmeetri. Selle ehitamiseks on kavandatud 17 kuud ja maksumuseks on 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tervisekeskusesse koonduvad lisaks perearstidele ja –õdedele ka füsioteraapia, ämmaemandusabi ja koduõenduse teenused. Juurdeehitus on integreeritud vana G-korpusega, kus pärast ümberehitust hakkab toimuma eriarstide ambulatoorne vastuvõtt.

Uue M-korpuse ja G-korpuse juurdeehituse on projekteerinud Eesti inseneribüroo Innopolis Insenerid OÜ. Uue korpuse projekti teeb eriliseks, et projekteerimise tööde teostamisel on kasutatud digitaalehituse lahendusi ja ehitusinfo modelleerimist (BIM), mis võimaldab tarkvara abil hoonet testida ja mõista ehituses ettetulevaid kitsaskohti juba enne ehitustööde algust. Lisaks kasutatakse virtuaalreaalsuse võimalusi, et tagada tajutavama visualiseerimise kaudu parem otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine.