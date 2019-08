Milline peaks olema terve inimese väljaheide?

Tervislikuks loetakse kakamise sagedust, mis jääb vahemikku kolm korda nädalas kuni kolm korda päevas. Kaka välimust peetakse ideaalseks Bristoli skaalal kolme-nelja juures ehk et kaka on kergelt välja pressitav, väljutamine ei ole valulik ning mass väljub ühtlase vorstina.

Statistika põhjal on vähemalt veerand täiskasvanud elanikkonnast hädas kõhukinnisuse või -lahtisusega ning paljudel on probleemiks vahelduvad äärmuslikud olukorrad.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadlased kinnitavad, et äärmused ei viita tervislikule soole mikrobiootale. Kui inimese toitumine on kiudainevaene ja kõhu läbikäimine aeglane - see tähendab, et kõht on tihti kinni (Bristoli skoor 1-2), siis võivad soolekoosluses võimust võtta roiskumisega seotud bakterid, kes toodavad oma elutegevuse tulemusena sooles ebamugavat gaasi ning toksilisi jääke. Vähene väljaheide ja pidev kõhukinnisus on seotud erinevate terviseriskidega nagu kolorektaalvähi, divertikuloosi ja hemorroididega.