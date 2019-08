Levinud aine võib raseduse ajal tarbituna kaasa tuua lapse madalama intelligentsuse

Teadusajakirjas JAMA Pediatrics esmaspäeval avaldatud uuringus leiti, et kokkupuude kõrgema fluoriidi tasemega raseduse ajal oli seotud lapse madalama IQ-ga.

Eelnevad uuringud on jõudnud samale tulemusele, aga käesolev teadustöö on esimene, mis hindas inimesi, kellel oli kokkupuude USA terviseameti poolt lubatud optimaalse fluoriidi tasemega, milleks on 0,7 milligrammi liitri kohta. Nii palju fluoriidi sisaldab joogivesi USA-s ja Kanadas.