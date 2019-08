Nutiseadmed mõjutavad inimese vaimset võimekust

Pennsylvania Ülikooli teadlaste katsest selgus, et inimestel, kes kasutavad päevas nutiseadmeid liiga tihti ja pikalt, esineb raskusi pikkade tekstide mõistmisel. Neil oli raskem keskenduda ning raskem mõista teksti tervikuna. Katses kasutatud tekstid olid struktureeritud nii, et igas lõigus oli mõte, mis oli osa teksti läbivast ideest, mille mõistmiseks tuli mõista iga lõiku. Leiti, et liigselt nutiseadmeid kasutavatel inimestel oli raskem info osi kokku panna. See viitab sellele, et liigse nutiseadmete kasutamise tagajärjel on inimestel vähenenud võime luua ja tabada seoseid, töödelda infot ning hoomata pikemaid tekste.

Leiti ka seos mälu kvaliteedi ja nutiseadmete kasutamise vahel. Nutiseadmeid kasutatakse päeva jooksul läbivalt liikluses, tööl, kodus, lõunal, trennis ja kohtumistel, mis tähendab, et inimene peab korraga keskenduma mitmele asjale korrale. Tihti on ka nutiseadmete kasutamine ise mitmekülgne tegevus: korraga jälgitakse sotsiaalmeediat, sõnumeid ja uudiseid. See vähendab mälu talletumist, sest tähelepanu on jagunenud eri asjadele. Samal põhjusel on häiritud ka tähelepanuvõime ja keskendumisvõime – leiti, et inimesed saavad nuputamisülesannetega kehvemini hakkama ka siis, kui nende nutitelefon laual käe ulatuses on, sest teavituste peale tekib tungiv soov vaadata. See vähendab inimese võimet tööl või õpingute ajal keskenduda ning mõjub negatiivselt produktiivsusele.