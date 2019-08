Šokk tervele perele: kuueaastasel poisil diagnoositi munandivähk

Kui Nicola maikuu lõpus poega pesi, märkas ta, et Jake`i üks munand on teisest suurem, kirjutab Mirror . Vanemad viisid Jake`i arsti juurde, kes soovitas neil minna haiglasse nii kiiresti kui võimalik.

Kuna arstidel oli kartus, et vähk võib olla levinud, pidi poiss läbi tegema veel ühe operatsiooni. Selle käigus võeti koeproov, et teha kindlaks, kas teine leitud mügarik on pahaloomuline või mitte. Õnneks osutus see healoomuliseks.