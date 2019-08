Levinud ravimid võivad suurendada vähi riski

On kindlaks tehtud, et kõhubakterid mõjutavad inimese tervist mitmel moel. Inimese seedimises on 300–500 erinevat liiki baktereid, mida saab mõjutada füüsilise aktiivsuse ja toitumisega. On võimalik, et antibiootikumide märkimisväärne mõju kõhubakteritele põhjustab inimorganismile jäädavat kahju. Kui hävitada seedimises heade bakterite kolooniad, on ohtlikel bakteritel – ka kantserogeensetel ehk vähki tekitavatel bakteritel – soodsamad tingimused levimiseks. Kõhubaktereid seostatakse selliste krooniliste haigustega nagu II tüübi diabeet, südamehaigused, maohaavandid ja vähk. Samuti on kindlaks tehtud, et kõhubakterid mõjutavad inimese vaimset tervist – põletiku tase organismis võib mõjutada inimese emotsioone, meeleolu ja reageerimist stiimulitele ning suurendada depressiooni tekke riski.