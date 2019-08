Rimi hüpermarketitesse paigaldati elustamisaparaadid

«Meie hüperites käib iga päev tuhandeid inimesi ning elustamisaparaadi olemasolu annab poekülastajaile turvatunde,» sõnas Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats. «Terviserikked võivad tabada inimest ootamatult ning lähedal viibijate tegutsemine on sellisel juhul otsustava tähtsusega. Võõrale inimesele üldiselt peljatakse teha südamemassaaži ja suust suhu hingamist, samuti on vaja eelnevalt kontrollida, kas teadvuse kaotanul on pulss. Kõik need sammud nõuavad otsusekindlust ja kiiret tegutsemist, kuid alati ei pruugi sellised inimesed abivajaja lähedusse sattuda. AED elustamisaparaati on aga väga lihtne kasutada, kuna masin tunneb ise ära, kas inimese südamele on vaja teha nii-öelda restart või mitte.»

Tallinna Kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers selgitas, et elu päästmisel on kõige olulisem kriteerium aeg. «On väga oluline vahe, kas äkksurma puhul alustada abi andmist koheselt või oodata kiirabi saabumist. Tallinnas on kiirabi kiire, keskmine kohalejõudmise aeg kiirete kutsete puhul on 6.78 minutit. Tallinna Kiirabi peaarsti läbiviidud uuringu kohaselt parandab äkksurma puhul kohene abi andmine elustamise positiivset tulemust pea kaks korda. Samas uuringus on leitud, et 2018. aastal on enne kiirabi saabumist esmaabi antud juuresolijate poolt 42,5 protsendil juhtumitest. Tõus võrreldes 2017. aastaga on olnud 10 protsenti.»