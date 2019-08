Vedelikupuudus mõjutab aju struktuuri

Georgia Ülikooli teadlased korraldasid katse, milles osalenud inimestel paluti teha trenni ja higistada. Üks rühm tohtis pärast pingutust vett juua, teine mitte. Hiljem paluti osalejatel sooritada ülesanne ning hinnati, kui hästi või halvasti nad sellega toime tulid. Leiti, et vedelikupuuduse käes kannatanud osalejad said ülesandega kehvemini hakkama kui need, kes tohtisid pärast füüsilist koormust vett juua.

Osalejad pidid 20 minutit järjest vajutama nuppu iga kord, kui ekraanile ilmus kollane ruut. Mõnikord ilmus see regulaarse sagedusega, mõnikord suvaliselt. Ülesanne oli monotoonne ja võrdlemisi automaatne, et demonstreerida vedelikupuuduse, kurnatuse ja temperatuuri mõju lihtsate ülesannete sooritamisele. Katse oli kujundatud spetsiaalselt igavaks, et kontrollida inimeste tähelepanu ning keskendumisvõimet. See oli oluline, sest lihtsate ja manuaalsete ülesannete puhul kipub inimese tähelepanu sageli hajuma ning katse näitas, et teatud tingimused mõjutavad tähelepanu eriti rängalt.

Leiti, et vedelikupuudus tekitab aju struktuuris muutusi. Uuring näitas, et pärast füüsilist aktiivsust, palavust ja vedelikukadu, olid inimeste ajuvatsakesed paisunud. Samuti aktiveerusid ülesande sooritamiseks vajalikud aju piirkonnad intensiivsemalt kui neil, kes pärast füüsilist aktiivsust vett jõid. Aktiveerusid ka piirkonnad, mida ei olnud ülesande sooritamiseks vaja ning teadlaste hinnangul võib see häirida keskendumisvõimet ja tähelepanu.