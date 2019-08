Tallinnas toimub kõrgetasemeline käekirurgia kongress

«Töö käevigastustega on meeskonnatöö,» sõnas dr Kask ja lisas: «Patsiendi ravitöös on suur roll käeteraapial ja oleme just seda osa viimastel aastatel Eestis jõudsalt arendanud.» Konverentsil pühendatakse palju tähelepanu ka neile teemadele. «Meie ühine eesmärk on see, et patsiendi käed taastuvad võimalikult hästi ja on igati funktsioneerivad,» ütles Regionaalhaigla käeterapeut Liis Lamson, kes konverentsi korraldusmeeskonnas juhtis käeteraapia teemade käsitlust. «Palju on juttu valukontseptsioonist, valu tüüpidest ning võimalikest raviskeemidest,» lisas Lamson.