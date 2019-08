Kas tehisintellekt päästab tervishoiu?

«Tehisintellekti toel on võimalik patsiente kiiremini vajalikule ravile suunata, testide tulemusi parandada, mudelite abil haiglates tuleviku ressursivajadusi ennustada või arstide tööjõudu rutiinsetest administratiivtegevustest tegeliku ravimise tarbeks vabastada,» tõi Hirv mõned näited.

«Tulevikutehnoloogia võimaldab kokku hoida niigi nappe ressursse tervishoiuteenuste osutamisel. Samuti aitab see kaasa tervishoiuteenuste kättesaadavamaks muutmisele ning parandada ravitulemusi. Oma osa on tehisintellektil ka tulemuslikumas ennetustöös,» selgitas Hirv.

Mõttetalgute eesmärk on avada arutelu ning ühiselt leida ja sõnastada edasised tegevussuunad ja konkreetsed sammud, et tehisintellekti kasutuselevõtuga tervishoius edasi minna.

Mõttetalgud avab sotsiaalminister Tanel Kiik. «Eestis tervishoius on palju, mille üle võime uhkust tunda, olgu selleks täisfunktsionaalne digiretsept, otsustustugi ravimite koostoimete tuvastamiseks, e-kiirabi ja e-konsultatsiooni teenused, üleriigiline digiregistratuur või piiriülene digiretseptide vahetamise süsteem. Tehisintellekti laiem kasutuselevõtt tervishoius oleks samm edasi, mis võimaldaks kasutada ressursse säästlikumalt ning pakkuda veelgi paremat tervishoiuteenust. Selle eeldus on, et vaidleme selgeks mitmed tehisintellektiga seotud küsimused, millele täna veel vastuseid ei ole,» ütles Kiik.