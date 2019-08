Toitumisteadlane: alumiiniumist ja teflonist toidunõudes on varjul tõsine oht tervisele

Teflon ei ole enam ainult pannide materjal, vaid seda kasutab auto- ja lennukitööstus, seda võib leida torudes ja kaablites, vihmakindlates rõivastes, hambaniidis ja isegi mikropopkorni kottides. C8 on keemiliselt väga stabiilne ja arvatakse, et see jääb planeedile ka pärast seda, kui inimesed seal enam ei ela. Seda peetakse üheks tänapäeva suurimatest keskkonnakatastroofidest. 2013. aastal loobuti C8 kasutamisest tefloni tootmisel, kuid asendati see uue kemikaaliga GenX. Loomkatsed on näidanud, et ka see kemikaal on mürgine.

Kuidas valmistada ohutult toitu?

Kuna teflonil on halb maine, siis on püütud leida teisi mittenakkuvaid kattematerjale. Üks neist on tefal (polütetrafluoroetüleen ehk PTFE). Euroopa ja USA rahvatervise asutused on näidanud, et PTFE on inertne aine, millel pole tervisele mõju isegi allaneelamise korral.

Kahjuks võivad need mittenakkuvad katted kõrgel temperatuuril kuumutamisel laguneda ja eritada mürgiseid aineid. Et seda vältida, ärge kunagi soojendage tühja panni ja vältige kõrgeid temperatuure. Ostmisel valige raskem mittenakkuva kattega pann, mis soojeneb aeglasemalt. Enne pesemist laske pannil veidi jahtuda. Ventileerige oma köök.

Teadlased otsivad uusi mittenakkuvaid katteid, mis oleksid ohutud ja keskonnasõbralikumad. Populaarsust on võitmas keraamilised mittenakkuvate katetega pannid, mis on valmistatud tavaliselt alumiiniumist ning seejärel kaetud keraamilise kihiga, mis on valmistatud anorgaanilisest ainest, tavalisest ränist. Sol-gel tehnoloogia abil on saadud geel, mida pihustatakse pannile ja kuumutatakse. Pannid on ohutud kuni temperatuurini 450 kraadi. Kuid siingi võivad olla mõned ohud. Nimelt võivad mõned keraamilised katted sisaldada pliid ja kaadmiumi, mis võib sattuda toitu. Seda siiski mõnede Hiina ja Ladina- Ameerika toodete puhul. Euroopa ja USA toodete puhul seda ohtu ei ole. Kahjuks ei ole keraamilise kihiga toidunõud väga kaua kasutatavad, tavaliselt piirdub see aastaga. Neid peab pesema ettevaatlikult ja vältima mehhaanilist kahjustamist.