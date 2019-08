Onkoloog Helis Pokker: vähiravi on jõudnud kodule lähemale

Koostöö ei piirdu ainult arsti kord nädalas kohapeal käimisega, vaid on palju laiem. See hõlmab nii piirkondlike haiglate paikmepõhiste onkoloogiliste konsiiliumide tegevust, personali väljaõpet, koostööd ravimite ohutu lahustamise ning ravimijääkide ja tarvikute keskkonnale ohutu käitelmise alal, ühiseid ravimihankeid kui ka erineval tasemel konsultatsioone patsientidele 24/7 turvatunde tagamiseks, lisaks elulõpu ravi ja - toetuse tagamist koostöös piirkondlike haiglate palliatiivravi meeskondadega. See ongi onkoloogilise abi kompetenstikeskuse ja võrgustikupõhiselt koordineeritud süsteem, kus täies mahus multimodaalne vähiravi (kirurgiline ravi, kiiritusravi ja süsteemravi) toimub vaid piirkondlikes haiglates ja piiratud mahus süsteemravi (keemiravi, hormoonravi ja bioloogiline ravi) teostatakse vaid koostöös piirkondlike haiglatega.

Vähihaiged on igatsenud ravi kodu lähedal pikki aastaid

Kommenteerib dr Veiko Vahula, Pärnu Haigla ravijuht:

«Pärnu Haiglat seob Regionaalhaiglaga pikaaegne koostöö mitmetes diagnostika ja ravi valdkondades. Kõik need koostööprojektid on saanud alguse nö alt üles – mil vastava eriala arstid on oma patsientide parema abistamise nimel asunud vabatahtlikult kollegiaalsesse koostöösse, mis tänaseks on kokku võetud ka meie haiglate vahelise koostööleppega. See on saanud võimalikuks vaid seetõttu, et nii Regionaalhaigla juhtivad eriala spetsialistid kui ka Regionaalhaigla juhatus on ületanud oma asutuse kitsad erihuvid meie pisut liiga konkureerivas eriarstiabi süsteemis ning allutanud need arstiabi patsiendikesksele korraldamisele. Pärnu Haigla näebki oma tulevikku raviasutuste üha tihenevas ja tulemuslikumas koostöövõrgustikus.

Pärnu Haigla koostöö Regionaalhaigla onkoloogidega on mitmes mõttes eriline. Tegemist on meie jaoks täiesti uue eriala toomisega keskhaigla baasile, mis ei ole lihtsalt kahe onkoloogi regulaarsed visiidid Pärnu Haiglasse vaid see on nõudnud olulisi arendusi nii haigla infrastruktuuris, meditsiinitehnoloogias, apteegis kui ka töötajate oskustes.

Isiklikult hindan koostööd Regionaalhaiglaga ambulatoorse keemiaravi valdkonnas üheks patsiendisõbralikumaks ja inimlikumaks koostööprojektiks meie haigla viimaste aastate arengutes. Seda on meie piirkonna vähihaiged pikki aastaid igatsenud ning nad on täna selle eest siiralt väga tänulikud. Tänulik on ka Pärnu Haigla, sest iga uus eriala, uued kolleegid ja kõik uutmoodi haiged haiglas rikastavad nii otse kui ka kaudselt haigla üldist meditsiinilist mentaalsust, innovaatilisust ja tõstavad ravikvaliteeti niiviisi laiemas plaanis.

Kõik see ei oleks võimalik kui seda koostööprojekti poleks aidanud eest vedada ja ellu kutsuda dr Helis Pokker ja dr Regina Rooneem – imelised kolleegid ja arstid suure algustähega, ainuüksi kellede regulaarne isiklik kohalolek haiglas rikastab meie argipäeva.

Soovime, et meie senine koostöö Regionaalhaiglaga jätkuks sama tulemuslikult kui siiani ning täname kõiki onkolooge, haigla apteeki, kõiki teisi spetsialiste ning haigla juhatust, kellede toel see koostöö toimib. Onkoloogia valdkonnas soovime koos Regionaalhaiglaga astuda järgmise sammu arendamaks palliatiivravi ka Pärnumaal.»