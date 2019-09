Teadlased selgitasid välja keskkonnateguri, mis põhjustab tõsiseid vaimseid häireid

Teadlased leidsid, et bipolaarne häire ja depressioon on rohkem levinud kehva õhukvaliteediga piirkondades. Taanlastel ja ameeriklastel, kes elasid esimese kümne eluaasta jooksul saastunud õhuga piirkonnas, tekkis suurema tõenäosusega bipolaarne häire või depressioon. Samuti suurenes isiksushäirete ja skisofreenia risk enam kui kaks korda.

Selgus, et halb õhukvaliteet suurendab bipolaarse häire riski 27 protsenti ja depressiooni riski 6 protsenti. See risk tuvastati inimestel, kes elasid esimesed kümme eluaastat kehvema õhukvaliteediga piirkondades. Õhus leiduvad saastained suurendavad ajus põletiku signaalide kogust ning loomkatsete põhjal on selge, et sellised signaalid suurendavad depressiooni riski. Sarnaseid uuringuid on korraldatud Londonis ja Lõuna-Koreas ning tulemused osutavad sarnasele tendentsile.