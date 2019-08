Diabeet paneb nägemise ohtu

Teist tüüpi diabeet tähendab, et inimese pankreas ei suuda piisavalt insuliini toota, etveresuhkru taset kontrollida. Kõrge veresuhkru tase võib suurendada südamehaiguste ja insultide tekkeriski. Küll aga võib paljudele olla üllatuseks, et suhkruhaigus võib silmanägemist ohustada, vahendab Express .

Võrkkest on silma tagaosas olev kiht rakke, mis on valgusele tundlikud ning muudavad valguse elektrisignaalideks. Signaalid saadetakse ajju, mis muudab need piltideks, mida näeme. Võrkkest vajab pidevat verevarustust, mida saab läbi väikeste veresoonte. Aja jooksul võib pidevalt kõrge veresuhkru tase neid veresooni kahjustada. Siiski on oht päevapealt pimedaks jääda väga väike, mistõttu on inimesel võimalik silmakahjustuse tekkimist aeglustada elustiili muudatustega ja veresuhkru taseme kontrollimisega.