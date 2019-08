Psühhiaatrite koormust suurendavad patsiendid, kes vajaksid muud teenust

«Vanaaegne mudel, et inimene astub tänavalt ilma saatekirjata psühhiaatri vastuvõtule, peab muutuma, sest see on erakordselt suur ressursi raiskamine,» rääkis Kleinberg portaalile Med24 antud intervjuus.

«Psühhiaarit on vaja targa diagnostikuna ja sisuliste raviotsuste juures. Sõela puudumine saatekirja või triaaži näol maksab meile kätte, sest probleemi raskusaste, millega inimene oma tarkusest tahab psühhiaatri poole pöörduda, on varieeruv. Psühhiaater peaks olema viimase sõna ütleja, mitte see, kelle poole esimesena pöördutakse,» sõnas ta. On väga palju töid, mida psühhiaatri asemel teevad juba praegu vaimse tervise õed. Võimalik, et saatekirjast veel parem lahendus on kasutada triaaži tegemiseks senisest veelgi süsteemsemalt vaimse tervise õdesid, kes patsiendiga esimesena kohtudes hindavad ära abivajaduse määra ja kiiruse.