TAI kutsub võtma puhkust alkoholist

Tänavuse kampaania moto on «Võta alkoholist puhkust!». Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest kui palju keegi alkoholi tarvitab. Alkoholist loobumine kasvõi lühiajaliselt tuleb kasuks kõigile. Kampaaniaga liitunuid aitab igapäevaste nõuannetega ning ergutab vastu pidama puhkusejuht, keda etendab noor näitleja Karolin Jürise. Kampaania süda asub veebilehel https://septembriseijoo.alkoinfo.ee/ ja Facebooki lehel https://www.facebook.com/septembriseijoo/ .

Kuigi Eesti inimeste alkoholitarvitamine on aastatega oluliselt vähenenud, on see siiski laialt levinud norm. Kuu aega ilma alkoholita aitab mõista, millist rolli alkohol elus täidab. Alkoholivaba periood ei ole millestki loobumine, vaid millegi väärtusliku saamine – aina enam teaduslikke tõendeid räägib sellest, et ei ole olemas tervisele ohutut alkoholikogust. «Olenemata sellest, mida me oleme kuulnud või soovime uskuda, pole alkohol meie kehale hädavajalik aine ja selle puudumine ei tekita ühtegi probleemi,» kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. «Andes endale puhkust alkoholist, teed kingituse enda vaimsele ja füüsilisele tervisele,» lisas Sammel.