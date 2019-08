EAÜ ja ERHL: ministeerium manipuleerib rahva arvamusega

«Inimeste tähelepanu püütakse kõrvale juhtida tõsiasjalt, et Eestis ei ole piisavalt apteekreid, kes jaksaks täita tänaste apteekide kohale tekkivat tühimikku. Nn apteegireformi läbiviimise detailid ja selle rahastamine on täiesti läbi mõtlemata. 2020. aasta 1. aprillil lõplikult jõustuva reformi tulemusel ähvardab toimimise lõpetada ca 75–78 protsenti Eesti apteekidest,» sõnas EAÜ juhatuse liige, proviisor Timo Danilov.

«Sotsiaalministeerium tutvustas täna «uuringut», mille küsimused olid ilmselt suunava iseloomuga ja koostatud apteegireformi toetajate agendat abistavate jah vastuste saamiseks. Kõige triviaalsem tõdemus oli, et 96 protsenti küsitletutest leiavad, et proviisorid peavad lähtuma oma tegevustes patsientide vajadustest. See on ju iseenesestmõistetav ja ka juba täna tagatud ning seda ei pea rahva raha eest eraldi küsima. Sama hästi oleks võinud küsida, kas soovitakse rahu kogu maailmale, sest selliselt sõnastatud küsimusele ei saagi vastata teisiti kui üksnes jaatavalt. Kurb, et see veidrus telliti maksumaksja raha eest. Uuringu korraldajatele ei saanud olla teadmata, et seadustes on juba täna terve rida reegleid, mis näevad ette ravimivaliku sõltumatuse, meditsiinilise põhjendatuse ning et patsiendile peab soovitama soodsamaid ravimeid,» ütles proviisor Danilov.

«Kahjuks ei uuritud avalikkuselt, kas nad nõustuksid nn apteegireformiga, mille läbiviimist ja mõju ei ole sisuliselt hinnatud ning mille tulemusel võib ukse sulgeda kolmveerand kõigist Eesti apteekidest. Meenutame, et sotsiaalministeerium oli see, kes otsustas 2018. aasta varakevadel loobuda apteegireformi analüüsi koostamisest ja vastavate rakendusmehhanismide väljatöötamisest, milline kohustus neile tegelikult oli pandud seadusandja poolt. Täna näeme hämminguga, et sotsiaalministeerium on reformiks ettenähtud 5 aastase üleminekuaja tühjalt ära kulutanud, aga raiskab 23-ndal tunnil raha mingitele kummalistele PR suunitlusega uuringutele. Rahva tervisega soovitakse aga mängida sisuliselt ruletti, kuna mitte keegi ei tea, mis 01.04.2020 saama hakkab,» rõhutas proviisor.

Kummalist asjaajamise stiili näitab EAÜ ja ERHL hinnangul seegi, et uuringu tutvustamisele sotsiaalministeeriumis jäeti kutsumata umbes 80 protsenti apteeke esindavad organisatsioonid, kes said pressürituse toimumisest teada viimasel hetkel ja praktiliselt juhuslikult. «Kelle huvides on selline asjade korraldus ja kas see näitab läbipaistvust ja objektiivsust ühes ametiasutuses?» jätkas Danilov.