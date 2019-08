Professor: vastsündinute ja väikelaste ravimeid on vähe uuritud

Võimalike kõrvaltoimete või ebapiisava mõju tõttu on aga väikelaste ravimiuuringud väga olulised. 1. septembril alustab Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas tööd laste ja vastsündinute intensiivravi professor Tuuli Metsvaht, kelle üks uurimissuundi on just see teema.

Kliinilise meditsiini instituudi professori Tuuli Metsvahi sõnul eeldatakse täiskasvanute ravimi puhul, et enne selle turule toomist ja kliinilisse kasutusse võtmist on selle efektiivsust ja ohutust kinnitavad kliinilised uuringud tehtud. Aga laste ja vastsündinute ravimitest on olenevalt ravimirühmast kuni kaks kolmandikku kasutusel ilma põhjalike eelnevate uuringuteta selles vanuserühmas.

Metsvaht tõi näite, et Euroopa lasteintensiivravi osakondades saab kuni 63 protsenti vastsündinutest ravimeid, mille koostises ja tootmisel on kasutatud potentsiaalselt ohtlikke abiaineid. «Toksikokineetilised uuringud viitavad nende ainete kuhjumise võimalusele organismis eeskätt sügavalt enneaegsetel vastsündinutel. On kirjeldatud ka abiainetest tingitud mürgistusi. Sealjuures on ligikaudu kahel kolmandikul juhtudest Euroopa ravimiturul olemas ilma ohtlike abiaineteta alternatiivne ravimivorm,» kirjeldas professor probleemi ulatust.

«Vastsündinute ja laste organismi võime ravimiga toime tulla ja sageli ka ravimi toime on hoopis teistsugused kui täiskasvanul. Ravimi toime laste organismile võib erineda ka vanuserühmiti,» rääkis Metsvaht, lisades, et kui vajalikku teavet ei ole, on suurem oht ravimi kõrvaltoimete tekkimiseks, aga ka ravimi efektiivsus ei pruugi olla optimaalne.

Metsvaht kuulub laste kliiniliste uuringute teadusgruppi, mille põhilised uurimissuunad on ravimikasutus ja sellega seonduvad probleemid lastel ja vastsündinutel; antibiootikumide ja kardiovaskulaarsete ravimite farmakokineetika ja -dünaamika vastsündinutel ning vastsündinu mikrobioomi kujunemine intensiivravi osakonna tingimustes.

Vastne professor uurib oma rühmaga, milliseid võimalusi pakuvad personaalmeditsiinis farmakokineetika ja -dünaamika. «Üha rohkem juurdub meditsiinis arusaam, et üks suurus ei sobi kõigile. Ravimitest rääkides tähendab see, et haige individuaalsed omadused võivad mõjutada ravimi toimet organismile. Praegu uurime ravimi individuaalset annustamist Bayesi meetodi abil, et saavutada selle parimaks toimeks vajalik hulk organismis,» ütles Metsvaht, lisades, et ennekõike on selliseid lahendusi vaja ravimite puhul, kus toimiva ja toksilise kontsentratsiooni vahe on väga väike, ja rühmades, kus on suur haigete varieeruvus alates intensiivravil olijatest kuni vastsündinuteni.