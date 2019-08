Eesti esimene epilepsiaõde: inimesi huvitab, kas nad võivad lapsi saada ja autot juhtida

Tartu Ülikooli kliinikum vahendab, et Roolaid on kliinikumis epilepsiaõena töötanud 2018. aasta algusest ja jätkab lisaks igapäevast tööd õena lastekliinikus ning osaleb ka neuroloogide vastuvõttudel. Õe iseseisvale vastuvõtule jõuavadki patsiendid neuroloogide suunamisel. Tihti kohtab Roolaid oma tulevasi patsiente juba üldpediaatria ja neuroloogia osakonnas viibimise ajal. «Mulle meeldib väga see töö – see on võimalus ennast arendada, edasi õppida ning töötada laste ja noortega,» sõnas Roolaid.