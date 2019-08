Isikuomadus, mis võib eluea tavalisest pikemaks muuta

Esmaspäeval avaldatud uuring leidis, et kõige optimistlikumatel inimestel on keskmiselt 11-15 protsenti kõrgem eluiga, kui neil, kelle positiivne mõtteviis võõras on. Uuringus kõige kõrgema optimismiskoori pälvinud katseisikutel oli samuti suurem tõenäosus elada üle 85 eluaasta, vahendab CNN.

Tulemused jäid samaks isegi siis, kui võeti arvesse osalejate sotsiaalmajanduslikku staatust, terviseseisundit, depressiooni, suitsetamist, sotsiaalset seotust, kehva toitumist ja alkoholi tarvitamist. Bostoni meditsiiniülikooli uuring oli esimene, mis vaatles optimismi mõju erakordselt pikale elueale ehk üle 85-aastaseks elamisele.

Leiti, et kõige kõrgema optimismi tasemega naistel oli 1,5 korda suurem võimalus elada 85-aastaseks või vanemaks, võrreldes kõige vähem optimismi näidanud naistega. Meeste puhul tõstis positiivsus sama kõrge eani elamise tõenäosust 1,7 korda.

Kuidas optimistlik suhtumine kauem elada aitab?

Optimistlikkel inimestel kipub olema rohkem eesmärke ja enesekindlust nende elluviimisse. Eesmärkide hulgas võivad olla ka tervislikud harjumused, mis pikemasse eluikka panustavad. Varasemad uuringud on leidnud otsese seose optimismi ja tervislikuma toitumis- ja treeningkäitumise vahel, samuti seose parema südame tervise, tugevama immuunsüsteemi, parema kopsufunktsiooni ja madalama suremuse vahel. Wisconsin-Madisoni ülikooli psühhiaatriaprofessor Lewina Lee lisas optimismi kasulike külgedena suurema ärksuse, kaastundlikkuse, lahkuse ja eesmärgistatud elamise.

Kaksikutega tehtud uuringud on näidanud, et vaid 25 protsenti optimismist on programeeritud meie geenidesse. Ülejäänu on meie enda reageerimine väliskeskkonnale. Näiteks Tiibeti budistlike munkadega tehtud uuring leidis, et kümned tuhanded tunnid mediteerimist muutis jäädavalt munkade aju struktuuri ja funktsiooni. Samad teadlased uurisid välja, et ka 30 minutit meditatsiooni päevas kahe nädala jooksul toob ajju mõõdetava muutuse. Arvatakse, et sellised vaimsed harjutused muudavad aju funktsiooni ja struktuuri viisil, mis toetab positiivseid omadusi.