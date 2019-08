Teadlaste sõnul on varsti võimalik eluiga ennustada vereprooviga

Inimese viimasel eluaastal suudavad arstid tavaliselt öelda üsna täpselt, kui palju on patsiendil veel elada. Kuid seni on olnud võimatu anda hinnang kaugeleulatuvalt, ennustades potentsiaalset surma ette isegi viis, rääkimata kümme aastat.

Ajakirjas Nature Communications ilmunud uuringus avaldatakse lootust, et praegu käsil olev teadustöö viib usaldusväärse oodatavat eluiga ennustada aitava abivahendi loomiseni. Tulevikus võib pakkuda veretest võimalust hinnata, kas inimene elab veel tõenäoliselt üle viie või suisa üle kümne aasta. Teadlaste arvates aitaks see arstidel teha olulisi ravi puudutavaid otsuseid. Näiteks võiks see pakkuda asjakohast informatsiooni, kas patsient on operatsiooni tegemiseks piisavalt terve, või aidata tuvastada need, kelle seisund vajab kõige kiiremat meditsiinilist sekkumist.