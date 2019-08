Doktor selgitab: kui sage urineerimine on normaalne ja millal arsti poole pöörduda?

Naistel esineb perearsti väitel urineerimisprobleeme sagedamini, kuid nad on ka aktiivsemad abi otsimisel. «Mehed on sageli vaiksemad ja kannatavad kannatavad viimase piirini,» räägib doktor Saadi ning lisab, et alati on mõistlik juba esimeste sümptomite tekkimisel pereõe või perearsti poole pöörduda, sest urineerimishäired kipuvad sageli muutuma kroonilisteks või tüsistuda neeru või eesnäärme põletikuga.