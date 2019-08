Sage öine urineerimine võib viidata sellele terviseprobleemile

Doktor Satoshi Konno Thoku Rosai haiglast Jaapanist väidab, et häiriv harjumus öösel urineerimsieks ärgata võib viidata kõrgele vererõhule. Tema uurimus näitas, et inimestel, kes käivad sageli öösel toaletis, on suurem soodumus kõrgeks vererõhuks kui teistel, vahendab Ask Dr. Manny.