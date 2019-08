Veerandsada õde naaseb tervishoidu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Saima Hinno selgitas, et koolitusel osalevad varasemalt õe hariduse omandanud, ent tervishoiusüsteemis mitte töötavad õed, kes ei ole seetõttu ka tervishoiutöötajate registris. Ta lisas, et kursuse lõpus saavad nad sooritada eksami ja taotleda enda tervishoiutöötajate registrisse kandmist ning seejärel ka õena tööle asuda.

«Koolituskursuse eesmärk on kaasajastada koolitatavate praktilisi oskusi ja suurendada nende vilumust ning kaasajastada õendusalaseid teoreetilisi teadmisi tänapäevases innovaatilises õpikeskkonnas,» märkis Hinno. Täna alustaval kursusel on osalejaid erinevatest Eestimaa paikadest: Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Pärnumaalt ja Lõuna- Eestist.

«Kursusel osalevad õed on tervishoiusüsteemist suundunud teistele ametitele, õppinud edasi, kasvatanud lapsi või praktiseerinud välismaal, aga õendus on niisugune valdkond, mille seletamatu maagia saadab õde kogu elu,» tõdes õppetöö vastutav õppejõud Inge Paju. «Seetõttu ka need, kes ei ole meditsiinisüsteemis pikki aastaid töötanud, tunnevad ikkagi tõmmet tagasi abivajajate juurde.»

Paju lisas, et kuigi meie tervishoiusüsteemis töötab üle 8000 õe, ei ole see piisav, et kõiki abivajajaid aidata ning 26 kursuslast on tervishoiusüsteemi vägagi tagasi oodatud. Kurb statistika on tema sõnul seegi, et elanikkonna vananemine toob endaga kaasa suurenenud vajaduse nii tervishoiu- kui ka sotsiaalteenuste järele. «Seega võiksid kõik õed, kes omavad vastavat ettevalmistust, oma teadmisi ja oskusi meditsiinivaldkonnas ka rakendada,« lisas ta.