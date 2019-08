TÜ professor: südame- ja veresoontehaigused on surmapõhjuste hulgas maailmas esikohal

Jaak Kalsi sõnul on professorina tema peamised ülesanded tagada veresoontehaiguste teaduspõhise ja kompleksse käsitluse parandamine Eestis: «Kavas on senisest enam siduda prekliinikus ja kliinikus erinevaid erialasid ning arendada diplomieelsel ja -järgsel tasandil õppe- ja teadustööd. Kontaktid välisülikoolide teadlaste ja klinitsistidega võimaldavad mul ühtlasi tugevdada vaskulaaruuringute rahvusvahelist koostöövõrgustikku.»

Meditsiiniteaduste valdkonna professori sõnul on südame- ja veresoonkonna haigused surmapõhjuste hulgas maailmas esikohal. «Nende haiguste ennetamine, varajane diagnostika ja ravi on meditsiinis ülioluline, sest ravi tulemuslikkusest ei sõltu mitte üksnes elulemus, vaid ka inimese elukvaliteet. Seetõttu on uute, teaduspõhiste diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine ja kasutuselevõtt kriitilise väärtusega,» ütles Kals.

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser tunnustas tänavu toimunud senati istungil Jaak Kalsi professionaalsust. «Väärib rõhutamist, et Jaak Kals on praktiseeriv kirurg, aga ka akadeemiliselt edukas, see on Eestis ainukordne. Vaieldamatult on ta kliiniliselt kompetentne ja usaldusväärne kolleeg,» sõnas Asser.