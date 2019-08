Sotsiaalmeedias toidu müüjad peavad end registreerima

Juks toob positiivse näitena välja kauplejad, kes on VTA-d müügist teavitanud ja sellest ka oma Facebooki-lehel teada andnud. «Mitmed toiduvalmistajad on oma sotsiaalmeediakontol teabe all toonud välja, et on VTA-d oma tegevusest teavitanud ning on lisanud ka lingi, kust on võimalik seda kontrollida. See suurendab kindlasti nende usaldusväärsust,» sõnas Juks.