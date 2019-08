Arstid leidsid teismelise kõhust veidra massi, mis koosnes luust, hammastest ja juustest

Meditsiinijuhtumeid kajastav ajakiri BMJ Case reports kirjutas ebatavalisest juhtumist, kus India teismelisel avastati kõhust veider mass, mis koosnes luust, hammastest ja karvataolisest materjalist. Tuli välja, et tegu on tema sees kasvanud kaksikuga, vahendab Live Science.

Kompuutertomograafia näitas 25×23×15 sentimeetri suurust massi. FOTO: BMJ case reports

17-aastane läks arsti juurde muhu tõttu, mis oli tema kõhus vaikselt kasvanud viimase viie aasta jooksul. Teismeline kurtis, et tunneb vahel kõhuvalu ja täiskõhutunnet ka siis, kui ta ei ole palju söönud. Kompuuteruuring näitas, et teismelisel oli kõhus suur luine mass, mis sarnanes selgroole, ribidele ja pikkadele luudele. Arstid diagnoosisid teismelisel seisundi, mis kujutab endast kehas kasvavat loodet, mis ei ole täielikult välja arenenud. Inglise keeles on seisundi nimi fetus in fetu. Arvatakse, et seisund esineb ühel inimesel 500 000-st maailmas. Meditsiinilises kirjanduses esineb vähem kui 200 loode lootes juhtumit ning nendest vaid seitse inimestega, kes on 15 või vanemad.

Juhtum on veelgi haruldasem seetõttu, et diagnoositi teismelisel. Varsemalt on seisundit leitud imikutel või väikelastel, kirjutasid artikli autorid. Samuti paistis avastatud mass suurim omataoline, mis seni leitud on. Teadlased ei ole kindlad, mis loote sellist arengut põhjustab, kuid usutakse, et tegu on haruldase parasiitkaksiku juhtumiga, kus üks identsetest kaksikutest imendub varases raseduse staadiumis teise sisse. Parasiitkaksiku koed on sõltuvad peremeeskaksiku kehasüsteemidest. Mõned uurijad arvavad aga, et loode lootes on teratoom ehk kasvaja, mis sisaldab kõiki peamisi rakutüüpe, mis esinevad varase staadiumi embrüos.

Käesoleva juhtumi puhul vajas teismeline massi eemaldamiseks lõikust. Välja opereeritud mass oli umbes kaks kolmandikku vastsündinud lapse suurusest ja koosnes karvasest juustulaadsest materjalist, mille sees oli mitmeid hambaid ja struktuure, mis meenutasid jäsemete algeid. Samuti sisaldas see nahka, juukseid ja rasvkude.

Opereeritud mass koosnes luust, nahast, rasvkoest, hammastest ja juustest. FOTO: BMJ case reports

Väljaopereeritud mass ulatus maksast kuni vaagna servani ning oli tihedalt seotud naise enda veresoontega. FOTO: BMJ case reports