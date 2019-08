Arst selgitab: mida näitab väljaheite värv?

Väljaheite kogus sõltub enamasti selles sisalduvast veekogusest, seega kõhulahtisuse puhul on väljaheidet koguseliselt rohkem ja kõhukinnisuse puhul vähem. Tavaliselt sisaldab väljaheide umbes 70–75 protsenti vett, see on elastne, vorstikujuline, pikkuseks on 10-20 sentimeetrit.