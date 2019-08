Vibroakustiline teraapia laseb voodis lamades kehal lõdvestuda

Ivar Vinkel on vibroakustika ekspert ja looduslike helimaastike salvestaja-kasutaja. Ta on lõpetanud muusikateraapia baaskursuse Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja psühholoogia magistriõppe Tallinna Ülikoolis, omab ka Skille-Lehikoise Vibroakustilise Teraapia ja Uurimise Keskuse taseme praktiku litsentsi. Vinkel viis loo autorile läbi vibroakustilise teraapia ühe seansi.

«Sellist vibratsiooni inimene veel tunneb oma kompimismeele kaudu, ja see on ka mõnus,» rääkis Vinkel. Ta lisas, et näiteks 86 hertsi on juba rohkem kuuldav kui tunnetatav ning mõne puhul võib see tunduda ebameeldiv. Vinkel rõhutaski, et vibroakustiline teraapia peaks olema mõnus ning seda kannatama ei pea.