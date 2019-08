Teaduslikud põhjused, miks sääsed mõnda meist eriliselt tüütavad

Meditsiinilise etümoloogia ajakirjas kirjeldati uuringut, mis näitas, et putukad maandusid O-grupi verega inimeste peale kaks korda sagedamini kui A-grupi verega inimestel. Uurijate sõnul seostus see eritistega, mida erineva veregrupiga inimesed toodavad. Osad neist tõmbavad sääski rohkem ligi kui teised, vahendab Huffpost .

Mis eristab meid aga elututest asjadest, mis süsihappegaasi eritavad? Sääsed korjavad meie kehategevusest ka muid vihjeid, mis reedavad, et võime neile heaks vereallikaks osutuda. Näiteks lihastes tekkiv piimhape annab sääskedele teada, et oleme sobiv sihtmärk. Samuti on sääskedel hea nägemine, kuid nad lendavad maapinna lähedal, et tuule eest hoiduda. Seetõttu on ka riiutusel oma roll. Kui kannab tumedaid riideid, tõmbad sääski rohkem, sest paistad silmapiirilt paremini välja, kui heledate toonidega.