TalTech asub panustama tervisetehnoloogiate arendamisse

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava juhi Jandra Ristikivi sõnul on tehnoloogia kasutus tervishoiu valdkonnas viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. «Kiire digitaliseerumine on tinginud olukorra, kus tervishoiusektor vajab innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Seetõttu on kõrgkoolile väga oluline jätkusuutlik tipptehnoloogiline õppe- ning töökeskkonna arendamine. Kahe erineva valdkonna ja erineva astme õppekava integreerimine on suurepärane võimalus ühendada jõud, viime kokku tervishoiu muudatuste juhid ja teenuse tarbijad.»