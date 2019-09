TTK esimesed tervishoiuspetsialistid pürgivad bakalaureusekraadi poole

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar selgitas, et tulenevalt septembris jõustuvast kõrgharidusseadusest on see esimene lend, kes saab õppe läbimise järgselt bakalaureusekraadi. Seni said kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekavade lõpetajad rakenduskõrghariduse diplomi.

«Sisulises mõttes on ka seni rakenduskõrgharidusõppe kvalifikatsioon olnud võrdsustatud bakalaureusekraadiga, ent näiteks välismaal on oma hariduse tõendamine olnud seetõttu pisut keerulisem,» nentis Viitkar. «Rõõm on, et meie kõrgkooli lõpetajad on igal juhul tööturule alati olnud väga oodatud ja seega saavad meil õppijad juba õpinguid alustades tunda ennast tuleviku suhtes turvaliselt.»